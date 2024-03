Minacce e offese al giornalista Rai, dietrofront: la radiocronaca si farà. Il sindaco di Catanzaro: “Episodio chiuso sul nascere”

Sia chiaro - ed è bene precisarlo subito - che non è una questione di sciarpa, appartenenza o campanile. Semmai, più che altro, è una questione di categorie: ci sono le persone perbene e le persone che, perbene, non lo sono affatto. E poi ci sono i leoni da tastiera, che magari non si presentano allo stadio con l'intenzione di lanciare pietre o colpire i tifosi avversari con le mazze, ma che utilizzano la violenza verbale come arma impropria. Al di là - giova risottolinearlo - che si tratti di Catanzaro, Cosenza, Reggio, Firenze, Milano o Torino: la fede non c'entra. Perché il vero tifoso calcistico non è quello che vuole avere "ragione" sul campo e magari anche all'esterno. Fisicamente. Nè è quello che fa pesare troppo la fede calcistica altrui. E vaniamo ai fatti. Il giornalista della Rai, Antonio Lopez, cosentino di nascita, ha ricevuto offese e minacce sui social a margine del derby tra Cosenza-Catanzaro, nonostante abbia trattato la questione con grande lucidità ed equilibrio (ma anche se così non fosse stato, nulla giustificherebbe le pesanti minacce ricevute). Da qui la scelta (iniziale) di non andare a Catanzaro, oggi, in occasione della radiocronaca della partita casalinga dei giallorossi contro la Reggiana. Un segnale chiarissimo sia nella forma che nella sostanza. Che a prescindere - continuiamo a sottolinearlo - dalla fede calcistica e dalla località di nascita, non può condizionare la vita delle persone. Di professionisti che si recano allo stadio (o in tribunale o sul luogo del delitto o in piazza durante una manifestazione) per lavorare. E quindi: no, non chiamateli tifosi.

Questione chiusa sul nascere: la radiocronaca si farà regolarmente A chiudere la questione ci ha pensato il sindaco di Catanzaro, Fiorita, che attraverso una nota annuncia che la radiocronaca di Lopez sarà assicurata regolarmente. "La Rai effettuerà puntualmente il collegamento con "Tutto il Calcio minuto per minuto" dal Ceravolo per la partita Catanzaro -Reggiana. Il giornalista Antonio Lopez, che era turbato per alcune inaccettabili minacce ricevute sui social, sarà regolarmente presente. Lo accompagnerà, come segnale di distensione e di amicizia verso il Capoluogo, il redattore capo Riccardo Giacoia che ho sentito più volte in mattinata, condividendo la necessità di allentare la tensione. Condanno ovviamente le minacce rivolte a Lopez, riservandomi di approfondire con il caporedattore Giacoia i problemi legati alla presenza della Rai nel Capoluogo. Devo dire di avere trovato grande disponibilità. Sono felice che sia stato chiuso sul nascere, con grande senso di responsabilità, un caso che avrebbe rischiato di appannare l'immagine sia del Capoluogo che della sede Rai della Calabria". La stessa Rai ha confermato che gli interventi della Rai da Catanzaro, durante "Tutto il calcio minuto per minuto", si terranno regolarmente.