Scontri nel giorno del derby Cosenza-Catanzaro, spuntano altri tre indagati

Ci sono altre tre persone finite sul registro degli indagati per i tafferugli del derby Cosenza-Catanzaro. Intanto si attende, a breve, la convalida degli arresti degli 8 tifosi del Catanzaro eseguiti in seguito agli scontri con la Polizia avvenuti a Cosenza domenica scorsa, dopo il derby valevole per il campionato di serie B. Il sostituto procuratore di Catanzaro, Domenico Assumma, ha chiesto al gip anche la convalida delle misure cautelari per altre tre persone ritenute responsabili dei tafferugli. Queste tre richieste di arresto in flagranza differita, inizialmente, non erano state notificate perchè destinatari erano risultati irreperibili. Una volta individuati, la Procura ha proceduto ugualmente a chiedere la convalida della misura cautelare. Il gip dovrebbe decidere in queste ore. Negli scontri sono rimasti feriti 15 poliziotti. In corso le indagini su quanto accaduto domenica scorsa al termine della partita. Da una ricostruzione - non confermata al momento da elementi investigativi - i tifosi del Catanzaro sarebbero stati provocati dai padroni di casa. I disordini, sui quali si sono accesi i riflettori delle forze dell’ordine, si sono verificati in due momenti diversi: uno subito dopo la partita nei pressi dello stadio «Marulla» e un altro qualche ora dopo nei pressi di un McDonald allo svincolo di Cosenza Nord. Su questo ultimo episodio, i tifosi catanzaresi hanno raccontato ed è stato documentato anche con video e audio (che sarebbero al vaglio degli inquirenti) di essere stati provocati dai tifosi cosentini che infuriati per la sconfitta avrebbero assalito il bus dei catanzaresi. Sulla vicenda sta indagando per competenza la Procura di Cosenza e la Questura che sta analizzando una quantità enorme di elementi e indizi raccolti.