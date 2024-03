Studi delle scienze geografiche, Francesco De Pascale si è aggiudicato la quarta edizione del Premio “Costantino Caldo”

Il calabrese (originario di Lago, in provincia di Cosenza) Francesco De Pascale si è aggiudicato la quarta edizione del Premio “Costantino Caldo”, rivolto a studiosi nel settore delle scienze geografiche. Calabrese, classe 1984, già docente a contratto di Geografia presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino, ha conseguito il dottorato di ricerca in Geografia e Scienze della Terra presso l’Università della Calabria. Lo studioso è stato premiato per la sua monografia pubblicata con l’editore Angelo Pontecorboli di Firenze (2022), “Geografie del rischio e della vulnerabilità: approcci teorici ed esperienze didattiche a confronto” con la prefazione di Salvatore Cannizzaro.

Il Premio, istituito nell’a.a. 2019/2020 dal Dipartimento di Culture e Società dell’Università di Palermo col patrocinio dell’Associazione dei Geografi Italiani, rappresenta la volontà di dare continuità ideale all’impegno intellettuale e scientifico che Costantino Caldo ha largamente profuso in svariati aspetti della ricerca geografica. “Sono orgoglioso di aver ricevuto il Premio intitolato ad un illustre geografo, uno dei primi ad aver lanciato gli studi di geografia culturale in Italia – evidenzia De Pascale -, oltre ad essere uno dei promotori della geografia del rischio per le varie pubblicazioni sul terremoto del Belice del 1968. Ringrazio la Commissione formata dai professori Girolamo Cusimano, Giulia De Spuches e Leonardo Mercatanti per avermi insignito di questo riconoscimento che, tra l’altro, valorizza un campo di studi molto attuale - che è quello dei Disaster Studies -, strettamente legato alla ricerca geografica”.