Un vino contro la violenza di genere, in Calabria nasce 'Korale'

Nasce in Calabria il primo vino contro la violenza di genere. Si chiama Korale ed è stato realizzato dall’Associazione nazionale donne del vino. Un’edizione limitata che è servita a raccogliere fondi per il Centro antiviolenza Roberta Lanzino, una delle realtà più importanti in Calabria per donne vittime di sopruso. Tutte le bottiglie sono andate esaurite durante la presentazione a Cosenza, nella sede dell’Ais con la presidente nazionale Daniela Mastroberardino. Evento realizzato nell’ambito delle «Giornate delle Donne del Vino» organizzate dall’1 al 14 marzo, e in occasione dell’8 marzo.

«L'Associazione - ha detto Mastroberardino - è costantemente attiva per dare un segnale importante di contrasto alla violenza sulle donne e ad ogni forma di discriminazione, nella memoria di Marisa Leo, uccisa dall’ex compagno, senza dimenticare la sommelier e Donna del Vino Donatella Briosi che nel 2018 ha subito la stessa sorte. Questa iniziativa, così come il protocollo stipulato con la Polizia, rappresentano il nostro impegno nella società civile per il miglioramento della condizione femminile, per un futuro migliore».