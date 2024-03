Derby, tifosi giallorossi a caccia dell’ultimo biglietto: oggi gli ultras a Giovino

La vendita on line degli ottocento biglietti per il settore ospiti del “San Vito-Marulla” ha riscontrato problemi tecnici e causato notevoli ritardi. Il circuito che gestisce la piattaforma del Cosenza – uno dei due leader del settore – rigetta i numeri di alcune fidelity card giallorosse rilasciate dal circuito concorrente. Il possesso della fidelity card è condizione discriminante per l’acquisto.

Il Catanzaro conta che i problemi vengano risolti entro le 10 di questa mattina: una volta sbloccata la situazione, lo stock di tagliandi a disposizione dovrebbe finire in pochi minuti (la richiesta è almeno il doppio rispetto alla disponibilità).

La società ha comunicato le indicazioni ricevute dalle Autorità di pubblica sicurezza per la trasferta. I sostenitori delle Aquile dovranno raggiungere Cosenza tramite l’autostrada E45, «uscire esclusivamente a “Rende-Cosenza Nord” entro le ore 14, dove raggiungeranno il parcheggio situato nei pressi della sede della Polizia stradale adiacente all’uscita autostradale.

Dal raduno, la tifoseria verrà scortata sino al parcheggio riservato ai tifosi ospiti nei pressi dello stadio.

Questo pomeriggio, intanto, gli Ultras Catanzaro hanno chiamato a raccolta i supporters per caricare la squadra prima della rifinitura a Giovino: «Un piccolo riscaldamento verso quello che per noi è il derby per eccellenza», hanno sottolineato. L’appuntamento è fissato alle ore 15.

Vivarini può partire per Cosenza con tutti gli uomini in gruppo (tranne il solito Ghion). Dovrebbe essere dunque confermato nella rifinitura il recupero di Antonini, l’elemento più in dubbio a causa di una piccola contrattura avvertita nel secondo tempo della gara con il Bari. Per la formazione titolare vanno sciolti diversi ballottaggi. In ogni reparto.