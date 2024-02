Sangue sulle strade, bilancio sempre più drammatico: tredici morti in Calabria dall'inizio dell'anno

Un inizio del 2024 davvero tragico in Calabria per ciò che concerne gli incidenti stradali. Morti che si susseguono sulle strade della regione: dalla famigerata strada statale della 106, alla statale 18, fino ad arrivare ad altri episodi come l'ultimo accaduto nella notte ad Isca sullo Ionio con il tragico incidente sulla SS 106 in cui ha perso la vita il 31enne Marco Pezzati, calciatore del San Luca in Serie D

E ancora, sempre ieri sera un altro terribile incidente sulla SS106 all'altezza di Sellia Marina nel quale ha perso la vita Maurizio Docimo, 65 anni, di Sellia Marina. L’uomo stava camminando sulla carreggiata destra dell’arteria, in località San Vincenzo, quando un’utilitaria lo ha investito, causandone immediatamente il decesso

Dal 6 gennaio al 22 febbraio: tredici vittime

Tredici i deceduti in poco più di un mese se contiamo da sabato 6 gennaio quando avvenne il terribile incidente sulla SS 106 nel Catanzarese quando persero la vita quattro giovani di San Luca in provincia di Reggio Calabria. E ancora, il 15 gennaio, altre due vittime, entrambe sulla SS18: persero la vita un 54enne all'altezza di Acconia di Curinga nel Catanzarese e un 33enne di Grisolia vittima di un incidente all'altezza di Cetraro.