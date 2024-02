Calabria, scoppia la pace tra le Università: ridisegnata l’offerta formativa

Lo sbarco di Medicina a Crotone, l’attivazione di nuovi corsi di laurea nei tre atenei calabresi oltre a un dato evidente: il ritorno dell’unità tra i rettori calabresi. Archiviate le incomprensioni nate qualche mese fa attorno al progetto della Link Campus University di portare Medicina in territorio pitagorico, i tre Magnifici - in raccordo con il governatore Roberto Occhiuto, ieri assente all’appuntamento nonostante la moral suasion esercitata nell’ultimo periodo - hanno deciso di approvare all'unanimità la proposta del rettore dell’Unical, Nicola Leone, di attivazione di un nuovo corso di laurea in Medicina nella città di Crotone, interateneo tra l’Università della Calabria di Rende e la Magna Graecia di Catanzaro, che sarà la nuova sede amministrativa.

Leggi anche Università, apre a Crotone il terzo corso di laurea in medicina in Calabria

Dunque, siamo di fronte ad una novità, destinata probabilmente a incidere in maniera significativa sul percorso immaginato dai vertici dell’Università privata capitolina. In linea teorica, la scelta del Coruc potrebbe anche non fermare la Link Campus University ma certo è che il percorso immaginato -ovvero attivare un corso di laurea interateneo con l'Umg di Catanzaro - fino a poco tempo fa è diventato più difficoltoso.