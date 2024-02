Processo all’avvocato Armando Veneto. La Procura di Catanzaro chiede la conferma della condanna

Confermare le condanne emesse in primo grado, questa la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale di Catanzaro al termine della sua requisitoria nel processo d’appello sulla presunta corruzione in atti giudiziari che avrebbe coinvolto il noto penalista Armando Veneto. Nel febbraio 2022 l’avvocato calabrese era stato condannato, al termine del processo con rito abbreviato, a sei anni di reclusione insieme a Domenico Bellocco, alias Micu u Longu e Giuseppe Consiglio, 2 anni erano invece stati inflitti al collaboratore di giustizia Vincenzo Albanese e 4 anni per Rosario Marcellino. Dopo l’intervento del rappresentante della Procura generale hanno preso la parola in aula gli avvocati Letterio Rositano, Antonino Cavo e Gianfranco Giunta, che hanno concluso chiedendo l’assoluzione per i loro assistiti. Si tornerà in aula il 23 febbraio, quando sono previsti gli interventi dei difensori di Veneto, gli avvocati Vincenzo Maiello e Beniamino Migliucci.