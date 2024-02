In Calabria tornano neve e freddo, Sila imbiancata e grandine in pianura

Tornano neve e temperature invernali in Calabria dopo un periodo di sostanziale stabilità con il termometro sopra la media stagionale. Questa mattina la Sila si è svegliata con una coltre bianca sopra i 1300 metri di altezza. Nel resto della regione si registrano pioggia e grandinate soprattutto nell’area centrale, mentre i mari sono mossi. Un ritorno dell’inverno previsto e che, comunque, non dovrebbe durare a lungo. Al momento non si registrano particolari disagi, salve qualche problema sulla viabilità secondaria a causa di piccoli allagamenti legati agli improvvisi acquazzoni.