Folla di candidati in Calabria al concorso per scegliere i dirigenti scolastici

Ne resteranno solo undici. Prèsidi. Sono stati resi noti i numeri dei docenti che hanno formalizzato domanda per concorrere a uno degli undici posti disponibili in Calabria per diventare dirigente scolastico: sono 1.130. Sì, avete letto bene: 1.130. Quindi le sedi in palio sono meno dell’1% di quanti hanno presentato l’istanza di partecipazione al concorsone che era atteso da anni. Potrà accadere che qualcuno dei 1.130 sarà escluso per errori o mancanza dei titoli necessari, altri molleranno prima e non si presenteranno alla prima prova, magari proprio a causa di questa concorrenza così importante. Comunque, saranno in tantissimi a sfidarsi a colpi di quiz nella prova preselettiva che a questo punto sarà inevitabile e si trasformerà in uno scoglio insuperabile per molti. Al termine della quale è prevista la promozione allo scritto del triplo dei posti messi a concorso. In teoria, perciò, dovrebbe esserci spazio per trentatré aspiranti presidi. Ma siccome saranno promossi tutti quelli che raggiungeranno lo stesso punteggio dell’ultimo dei trentatré (oltre a quanti sono esonerati dalla preselettiva), è possibile si arrivi ad almeno una cinquantina di candidati ammessi allo scritto. Se non di più. Comunque pochi, anzi pochissimi, rispetto ai 1.130 che al momento risultano in corsa.