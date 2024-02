Brusco stop per la sanità calabrese nel decreto Milleproroghe

Brusca frenata per la sanità calabrese nel decreto Milleproroghe. Nel corso della seduta congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera è stato infatti accantonato l’emendamento - firmatari gli azzurri Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo - finalizzato a far sì che per il 2024 la Regione Calabria potesse utilizzare le risorse erogate negli anni 2020 e nel 2021 con diversi decreti per l’emergenza Covid «e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione, nonché da quelli derivanti dall’adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, dalle progettazioni delle strutture di cui all’Accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007».

In buona sostanza, si puntava, tra le altre cose, all’utilizzo immediato delle risorse per edilizia sanitaria (che oggi sono disponibili solo dopo mesi dalle rimodulazioni). Sotto i riflettori ci sono sempre i nuovi ospedali di Sibaritide, Vibo Valentia e Gioia Tauro che, tra stop and go, continuano a segnare il passo.