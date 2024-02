Baker Hughes si espande in Calabria. Il via libera dell’Autorità portuale

«Stiamo utilizzando tutti gli strumenti che la normativa Zes ci affida per velocizzare le istruttorie per gli insediamenti. Oggi (ieri, ndr) scade il termine per la Conferenza dei Servizi sull’insediamento Baker Hughes nel Porto di Corigliano, da lunedì autorizzeremo il progetto e quindi avremo un nuovo insediamento industriale nel Porto di Corigliano». Parola di Andrea Agostinelli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

Per Agostinelli, quindi, ci sarebbe il via libera all’investimento di circa 60mln di euro che la multinazionale ha messo nel suo piano di sviluppo. La cifra comprende interventi di potenziamento dell’insediamento produttivo di Vibo Valentia e un nuovo insediamento nell’area portuale di Corigliano-Rossano, questo pensato con l’obiettivo di creare nuova capacità produttiva con ricadute positive per il territorio in termini economici e occupazionali. A stretto giro, però, il l’amministrazione comunale ha raffreddato gli animi con una nota in cui specifica di aver «fin dall’inizio espresso interesse per la proposta(...). L’amministrazione comunale, in fase di Conferenza dei Servizi ha espresso un dissenso di carattere tecnico-amministrativo rispetto al progetto: ad avviso degli uffici comunali, sono errate le interpretazioni proposte in materia di conformità urbanistica».