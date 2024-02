La Uiltec Calabria chiede risposte e concretezza ai governi regionale e nazionale

E' il momento delle risposte e della concretezza: è il messaggio che si leva con forza dal Consiglio Regionale UILTEC Calabria svoltosi a Catanzaro.

“E' quello che ci aspettiamo dalla politica, dalle istituzioni in questo 2024 – ha commentato a caldo ilsegretario regionale UILTEC, Vincenzo Celi– Chiediamo una maggiore considerazione e un adeguato coinvolgimento delle parti sociali, che sono rappresentative di interessi, e finora sono state poco valorizzate, sia a livello istituzionale che gestionale-aziendale.”

Il Consiglio Regionale UILTEC è stato protagonista di un dibattito partecipato e vivace al quale hanno preso parte ilsegretario generale UILTEC, Daniela Pirase ilsegretario generale UIL Calabria, nonché segretario confederale UIL, Santo Biondo.

“Dalla Calabria – ha affermato Daniela Piras – abbiamo voluto confermare , ancora una volta, la nostra attenzione per il Meridione e la necessità di avere un Paese equo che non subisca le differenze tra Nord e Sud. Chiediamo maggiore attenzione e azione dal governo centrale, non si può delegare a scelte regionali o di player quando e dove investire per garantire la sostenibilità energetica delle singole regioni, come sta accadendo in Calabria.”