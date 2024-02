Concorsone per i medici in Calabria, approvate le graduatorie: 250 idonei

Il “concorsone” della sanità si è chiuso. Si tratta della maxi-selezione unificata per l’assunzione di nuovi medici da collocare nell’area dell'emergenza-urgenza della sanità calabrese. Attraverso diverse delibere il commissario dell’Azienda sanitaria di Catanzaro, Antonio Battistini, ha preso atto della conclusione dei lavori della commissione esaminatrice.

Ecco i dettagli delle sei graduatore dei vincitori e degli idonei. Medicina d’Emergenza e Urgenza: i posti messi a bando erano 145, in graduatoria i nomi sono 106 (74 specialisti e 32 in formazione). Neurologia: i posti disponibili erano 16, i vincitori sono 14 (3 specialisti e 11 in formazione). Ortopedia e Traumatologia: i posti disponibili erano 39, i vincitori sono 13. Neuroradiologia: un posto disponibile, 8 in graduatoria (1 specialista e 7 in formazione). Cardiologia: 9 posti disponibili, in graduatoria sono 51 (13 specialisti e 38 in formazione). Anestesia e Rianimazione: i posti disponibili erano 53 posti, i vincitori sono 58 (10 specialisti e 48 in formazione). Il totale fa 250, un po’ meno rispetto ai 263 annunciati qualche mese dal governatore Roberto Occhiuto. Tuttavia, quel che conta è l’effettiva presa in servizio.