‘Ndrangheta nel Nord Italia, l’ex magistrato Pennisi: “I clan ormai guardano alla finanza”

Trafficano droga, inquinano il tessuto economico, si infiltrano nelle amministrazioni locali, mettono le mani nei lavori pubblici, prestano denaro strozzo e flirtano con imprenditori e politici. La colonizzazione delle cosche di ‘ndrangheta di tutte le regioni settentrionali del nostro Paese è ormai un dato di fatto.

E tutto questo avviene da decenni.

Un cambio di strategia che ha portato la criminalità organizzata calabrese a legarsi più al potere finanziario che alle gestione militare del territorio. Questa è la visione di un ex magistrato, un fuoriclasse della magistratura requirente che ha fatto la storia della lotta alla ‘ndrangheta nel distretto di Reggio Calabria e non solo. Il procuratore Roberto Pennisi, infatti, ha messo la firma (insieme a tanti altri colleghi della Dda dello Stretto) su alcune delle più importanti inchieste contro la criminalità organizzata calabrese, protagonista della stagione dello smantellamento di interi storici casati di ‘ndrangheta e l’arresto e la condanna dei suoi boss.

«La ‘ndrangheta di una volta non è quella di adesso - ha dichiarato l’ex sostituto procuratore nazionale antimafia a Gazzetta del Sud - e anche il termine infiltrazione non ha più senso. Prima i clan erano organizzazioni parastatali, ora sono antistatali. Nel passato controllavano il territorio esercitando un potere attraverso le estorsioni, il controllo degli appalti, i rapporti con i poteri pubblici e politici nel periodo delle elezioni. L’unica costante che vedo in questo quadro d’insieme è il traffico di droga, che alla fine rimane il primo business della ‘ndrangheta e serve ad aumentare la potenza finanziaria di questi gruppi. In questo momento storico, non è più necessario infiltrarsi, perché cosa devono controllare?».