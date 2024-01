Le ‘ndrine in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta: "Non sparano più, ma offrono servizi di economia"

Dall’ex triangolo industriale del Nord ovest al ricco Nord est, non c’è regione dove non sia stata documentata la colonizzazione economica e criminale della ‘ndrangheta.

«Le inchieste sinora concluse – evidenzia la Dia – hanno consentito di individuare nel Nord Italia 46 locali, di cui 25 in Lombardia, 16 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Veneto, 1 in Valle d’Aosta ed 1 in Trentino Alto Adige». Negli ultimi 25 anni si sono intensificati gli sforzi delle procure antimafia per reprimere un fenomeno che per molti anni era stato negato o, nella migliore delle ipotesi, sottovalutato. Un lavoro complicato, ma che ha permesso di infliggere danni alle strutture criminali calabresi. Colpi, però, che non sono mai stati risolutivi, non avendone minato le capacità di rinascita, come ha sottolineato dal procuratore aggiunto della Dda di Milano Alessandra Dolci: «La consistenza di molti gruppi è stata indebolita o annullata dall’azione di contrasto - ha spiegato - ma il particolare dinamismo li rende particolarmente sfuggenti agli incessanti tentativi di ridimensionamento sul piano operativo». Nonostante la dura repressione, dopo ogni colpo inferto, le ‘ndrine si inabissano per poi ripartire alla conquista di pezzi di territorio e fette di mercato, intessendo legami con imprenditori e politici.