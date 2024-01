Matrimoni, in Calabria richieste di nullità in aumento: sposi poco maturi

Nell'anno appena, il 2023, trascorso sono state portate a termine 127 cause, dichiarando nulli 119 matrimoni, mentre per 2 cause la nullità pretesa non è stata processualmente dimostrata; 6 cause sono state archiviate per perenzione. Le cause pendenti al 31 dicembre 2023 sono 134.

Sono 126, invece, le cause introdotte nel 2023, 17 in più rispetto all'anno precedente. Quelle decise 121, 16 in meno rispetto al 2022.

Il tempo medio di durata dei giudizi definiti nel 2023 - dalla domanda introduttiva sino all’esecutività della sentenza - è stato di 18 mesi: delle 121 cause decise, 68 sono state concluse nell’arco di un anno e altre 43 nell’arco temporale di due anni.

Altre cause invece si sono purtroppo prolungate, come spiegato nella sua relazione da monsignor Varone, «a motivo dell’eccessiva conflittualità e della conseguente complessità dell’attività istruttoria ed ancora per la notevole difficoltà a compiere gli atti di notifica attraverso il servizio postale».

In riferimento ai capi di nullità pretesi in giudizio dalle parti, sono 4 quelli che hanno avuto maggiore rilievo e che sono quantitativamente aumentati in percentuale: grave difetto di discrezione di giudizio passa dal 55,15% (registrato in media nel quadriennio precedente) al 60,00% del 2023 (102 i casi trattati contro gli 88 dell'anno precedente); esclusione della prole che passa dal 12,82% al 14,79% (25 casi nel 2023 rispetto ai 20 del 2022); esclusione della indissolubilità del vincolo passa dall'8,97% al 11,17 (19 casi contro i 14 dell'anno precedente); incapacità ad assumere gli oneri coniugali passa dal 3,21% al 4,11 (7 casi nel 2023, mentre nel 2022 erano 5).