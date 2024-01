Non si placa la protesta degli agricoltori in Calabria. E lunedì potrebbe essere un'altra giornata campale

Non si placano le proteste degli agricoltori che in Calabria stanno effettuando diversi presidi lungo le arterie principali della regione. Manifestazioni che si protraggono ormai da lunedì scorso, ponendo da un lato le ragioni degli agricoltori e dall’altro i disagi di chi non riesce più a muoversi lungo le strade principali. Tra i luoghi principali della protesta nella giornata di sabato ci sono Crotone, Corigliano Rossano, Botricello e Steccato di Cutro, ma i presidi si moltiplicano. Lungo la statale 106, e in particolare a Botricello, i disagi e le tensioni aumentano. Dopo sei giorni di protesta c'è chi chiede di attenuare i blocchi stradali per consentire la circolazione delle auto, tenendo conto che per tutta la settimana si sono creati disagi per tutti.

Lunedì potrebbe essere una giornata campale con un irrigidimento annunciato delle iniziative. Tra i temi della protesta quelli della tutela del mercato agricolo, sia rispetto al forte aumento dei prezzi, sia per la mancata difesa dei prodotti agricoli di qualità. Molte anche le contestazioni nei confronti dei Consorzi dei bonifica.