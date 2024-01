Il futuro dei rifiuti in Calabria? Stop alle discariche

Un raggiungimento della differenziata pari al 75% nel 2025 e all’80% nel 2027 oltre all’«eliminazione definitiva del ricorso alla discarica», la centralità dell’inceneritore di Gioia Tauro «per chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti urbani». Poggia su questi pilastri l’aggiornamento del Piano rifiuti approvato qualche giorno fa dalla Giunta regionale e finalizzato all’allineamento con la direttive Ue in tema di economia circolare. «Il presente aggiornamento - è quanto contenuto nella relazione che accompagna l’atto approvato dall’esecutivo Occhiuto - copre un arco di pianificazione sino al 2030 con l’obiettivo di definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti fondato sull’ordine di priorità di gestione comunitaria: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia, improntato ai principi di autosufficienza e prossimità».

Più raccolta differenziata Il cambio di passo in un settore che ha creato più di un grattacapo alla Calabria dipenderà in grossa parte dalle performance in materia di raccolta differenziata.