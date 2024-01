Neonata calabrese salvata al Meyer grazie ad una diagnosi prenatale eccezionale

Dopo tre mesi, durante i quali la piccola è stata presa in carico dalla terapia intensiva, la bambina ha avuto una seconda «delicata» operazione per la ricostruzione intestinale autologa: «Mediante tecniche di rimodellamento» le è stato «garantito un nuovo intestino che possa funzionalmente e fisiologicamente garantire» una «vita normale in futuro».

«Per tanti mesi il Meyer - raccontano i genitori della piccola - è stato la nostra casa, a 360 gradi. Hanno prima salvato la nostra bambina, che senza quella diagnosi prenatale non ce l’avrebbe fatta. Poi, oltre all’assistenza sanitaria fornitale, hanno aiutato noi a trovare una sistemazione in una delle strutture della rete di accoglienza, ci hanno fornito assistenza psicologica e spirituale oltre ai teleconsulti con i medici in Calabria per preparare il ritorno a casa, spiegandoci tutto passo passo, con grande umanità e professionalità. Per questo non possiamo che ringraziarli uno ad uno».