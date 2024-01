Fronte comune per i tirocinanti della Calabria, alla Camera c’è l’emendamento

Fronte comune a sostegno dei circa quattromila tirocinanti calabresi d’inclusione sociale. Il vertice andato in scena ieri in Prefettura a Catanzaro ha sancito l’unità del fronte sindacale e ha fatto segnare una sostanziale unità d’intenti con i rappresentanti della Regione e dell’Anci. L’obiettivo è esercitare una moral suasion sui parlamentari calabresi adesso che alla Camera è stato depositato un emendamento al decreto Milleproroghe - firmatari i forzisti Francesco Cannizzaro e Giovanni Arruzzolo - finalizzato a consentire alle amministrazioni pubbliche di «bandire procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali».