Promozione del turismo in Calabria, la Regione adotta il nuovo Piano

La Giunta della Regione Calabria, nelle riunioni di oggi, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha adottato il Piano annuale di promozione turistica 2024 che contiene le azioni da intraprendere per promuovere l’immagine della Calabria, per valorizzarne le specificità identitarie e i prodotti turistici, culturali e ambientali, in attuazione e in coerenza con gli obiettivi già individuati nel Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2023-2025.

Approvati, inoltre, gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti Natura 2000, interessati dai lavori del progetto di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Con un altro atto deliberativo del presidente Occhiuto, la Giunta ha poi disposto l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani, agli obiettivi delle direttive Ue, economia circolare. Con la stessa delibera è stato adottato anche il rapporto di valutazione ambientale strategica (Vas).

Su proposta congiunta della vice presidente, Giusi Princi, e dell’assessore al personale, Filippo Pietropaolo, recependo i contenuti dell’avviso pubblico della presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento politiche di coesione), la Giunta ha stabilito di delegare il presidente Occhiuto a presentare la manifestazione d’interesse per l’assunzione a tempo indeterminato, nell’ambito della propria dotazione organica e nel rispetto del piano regionale dei fabbisogni, di 50 unità di personale con qualifica di Funzionario, da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale.