Nuovi dg Asp Calabria, colpo di scena: la Regione annulla le selezioni per Reggio, Cosenza e Vibo

Un fulmine a ciel sereno. La Regione Calabria ha annunciato l'annullamento delle selezioni in corso per nominare i direttori generali dell'Asp di Vibo Valentia, del Gom di Reggio Calabria e dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Queste procedure facevano parte di una strategia per stabilizzare la leadership delle aziende sanitarie calabresi, a lungo gestite da commissari straordinari. L'intento, dichiarato in precedenza, è stato disatteso con una breve nota inviata ai candidati poco prima dei colloqui, senza fornire ulteriori spiegazioni. Si attendono novità nelle prossime ore.