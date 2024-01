Vertenza Abramo, altri 3 mesi di proroga e reskilling per i lavoratori. Occhiuto incontra Urso-Mantovano-Labriola al MIMIT

“Questa mattina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ho incontrato il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e l’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, per fare il punto sulla vertenza Abramo Customer Care, una vicenda che riguarda oltre 1000 lavoratori tra le province di Crotone, Catanzaro e Cosenza.

Abbiamo concordato una ulteriore proroga di 3 mesi - che si somma a quella ottenuta qualche settimana fa - finalizzata a verificare la possibilità di trovare una soluzione strutturale, anche attraverso l’attivazione di un reskilling dei lavoratori del gruppo per il loro impiego in nuovi progetti di digitalizzazione e di servizi per la pubblica amministrazione e per i cittadini”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.