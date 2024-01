Arrivano i rinforzi per Tribunali e Procure della Calabria

Arrivano i rinforzi per la Giustizia calabrese. Sono 31 i magistrati che dopo aver terminato il loro tirocinio vengono adesso affidati ai loro primi incarichi. Poco meno di duecento toghe (198 per l'esattezza) che la terza commissione del Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto idonei per assumere le funzioni giurisdizionali in tutta Italia. Una boccata di ossigeno per gli uffici giudiziari alle prese con ataviche scoperture di organico. Il caso più noto è quello di Vibo Valentia gravato inoltre dalla presenza dei maxi processi ai clan del territorio. Una situazione che aveva portato a dicembre l'ordine degli avvocati a chiedere un'audizione al Guardasigilli Nordio «per segnalare la grave situazione in cui versa la giustizia civile nel Tribunale, dovuta, innanzitutto e principalmente, all’esiguo numero di magistrati e personale amministrativo in servizio, nonché ai frequenti trasferimenti dei giudici in altre sedi e all’applicazione di alcuni magistrati al settore penale per la composizione dei collegi giudicanti nei maxiprocessi di criminalità organizzata».

Ora arriva una prima risposta. Nei prossimi giorni prenderanno servizio a Vibo quattro nuovi giudici e un sostituto procuratore. Altri quattro giudici rafforzeranno l'organico del Tribunale di Crotone, mentre la Procura potrà contare su due nuovi pm. Anche a Locri andranno 4 giudici e un solo pubblico ministero. Due giudici e due sostituti procuratori per Paola. Rinforzi anche a Palmi con un giudice e due pm. A Castrovillari sono in arrivo due pm. A Reggio Calabria sono stati assegnati due giudici (uno andrà alla Sorveglianza) e un pm. Un solo giudice a Catanzaro e un solo sostituto procuratore a Catanzaro.

Questo l'elenco dei 31 nuovi magistrati assegnati alle sedi calabresi: Grazia Ballo pm presso la Procura di Reggio Calabria; Maria Bernabei pm presso la procura di Vibo Valentia; Maria Grazia Bellomusto giudice presso il tribunale di Paola; Ludovica Maria Blasi pm presso la procura di Cosenza; Luca Brunetti giudice presso il tribunale di Vibo Valentia; Giuseppe Mauro Cilardi giudice presso il tribunale di Crotone; Vincenzo Corvino giudice presso il tribunale di Crotone; Giulia Crisci giudice presso il tribunale di Crotone; Ida Cuffaro giudice presso il tribunale di Vibo Valentia; Chiara Daminelli giudice presso il tribunale di Crotone; Eugenia Di Bella giudice presso il tribunale di Vibo Valentia; Raffaella D'Aniello Di Carluccio pm presso la procura di Castrovillari; Elisa Fabio giudice presso il tribunale di Catanzaro; Stefano Guglielmino pm presso la procura di Locri; Umberto Iurlaro pm presso la procura di Crotone; Adriana Marasco giudice presso il tribunale di Lamezia Terme; Luca Napolitano giudice presso il tribunale di Paola; Chiara Pezone pm presso la procura di Paola; Rosamaria Pisano giudice presso il tribunale di Vibo Valentia; Teodora Pottino di Capuano pm presso la procura di Palmi; Sarah Previti giudice presso il tribunale di Locri; Olga Quartuccio giudice presso il tribunale di Locri; Francesca Sambataro giudice presso il tribunale di Locri; Vincenzo Scardi pm presso la procura di Paola; Dario Sciutteri giudice presso il tribunale di Locri; Michela Scullari giudice presso il tribunale di Palmi; Matteo Staccini pm presso la procura di Crotone; Flavia Stefanelli pm presso la procura di Castrovillari; Serena Tortorici magistrato di Sorveglianza presso il tribunale di Reggio Calabria; Cinzia Tropea giudice a Reggio Calabria; Anna Volpe giudice presso il tribunale di Palmi.