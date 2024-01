Inchiesta Glicine-Acheronte a Catanzaro, chiusa l’indagine sul comitato d’affari: Coinvolti Mario Oliverio e Antonella Stasi TUTTI I NOMI

Non finisce di stupire la monumentale inchiesta Glicine-Acheronte coordinata dalla Dda di Catanzaro. Perché nell'avviso di conclusione delle indagini che ieri i pm, Domenico Guarascio e Paolo Sirleo, hanno fatto notificare a 129 persone figurano otto nuovi indagati. Si tratta dell'ex vicepresidente della Regione, Antonella Stasi, che deve rispondere di accesso abusivo ai sistemi informatici poiché, a novembre 2016, si sarebbe rivolta a due carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello, Antonio Cono Tropiano e Roberto Maggio, affinché inducessero un loro collega ad entrare nella banca dati per acquisire delle informazioni su tre persone che l'imprenditrice doveva assumere in una delle società di famiglia. Ma sotto accusa figurano anche l'ex funzionario del Comune di Crotone, Domenico Falzetta, l'attuale dipendente del Municipio, Vanessa Taverna, l'agente di Polizia locale in pensione, Giuseppe Scigliano, e Marzia Mazzacua, della società "La Rose Fiere" di Catanzaro, ai quali viene contestata la turbativa d'asta aggravata dalla finalità 'ndranghetista. Il motivo? Sono ritenuti responsabili dell'affidamento, ritenuto fraudolento, dell'organizzazione della fiera mariana che l'ente a maggio 2019 assegnò alla "La Rosa Fiere" su pressione di un presunto affiliato della cosca Megna di Papanice, Maurizio Del Poggetto. Infine, tra i "volti nuovi" dell'inchiesta spunta pure Antonio Augruso, già dirigente del Dipartimento ambiente e territorio della Regione, accusato di traffico illecito dei rifiuti. Secondo i magistrati, non avrebbe ostacolato l'ipotizzato raggiro legato alla mancata lavorazione dei rifiuti urbani negli impianti di selezione di Crotone e Rossano (entrambi gestiti dalla società Ekrò) che così venivano smaltiti senza essere trattati nelle discariche di Crotone e Celico (che fanno capo all'azienda Sovreco). In questo modo, è la tesi degli inquirenti, i fratelli Gianni e Raffaele Vrenna avrebbero lucrato sulle tariffe di smaltimento degli scarti della lavorazione nelle loro strutture risparmiando sui costi di trattamento.

I nomi degli indagati

Nicola Adamo, 66 anni, di Cosenza

Euclide Altavilla, 45, Francavilla Fontana (Brindisi)

Francesco Aracri, 63, Crotone

Giuseppe Aracri, 50, Crotone

Salvatore Aracri, 71, Crotone

Rosario Arcuri, 56, Rocca di Neto

Antonio Augruso, 68, Curinga (Catanzaro)

Paolo Basco, 65, San Cipriano D'Aversa (Caserta)

Giovanni Bello, 59, Parma

Mirko Benedetti, 50, Roma

Francesco Mario Benincasa, 59, Rocca di Neto

Francesco Salvatore Bennardo, 66, Rossano (Cosenza)

Giuseppe Berardi, 49, Cirò

Valentino Bolic, 78, Roma

Alessandro Brutto, 54, Crotone

Vincenzo Calfa, 56, Crotone

Francesco Carioti, 66, Catanzaro

Filippo Carrà, 59, Vibo Valentia

Cesare Carvelli, 38, Crotone

Caterina Gaetano, 72, Isola Capo Rizzuto

Domenico Cavallo, 44, Crotone

Ferruccio Colosimo, 46, Crotone

Antonio Corbisbieri, 45, Viggiano (Potenza)

Andrea Corrado, 35, Crotone

Alessandro Covelli, 39, Catanzaro

Rocco Covelli, 44, Catanzaro

Bonaventura Criaco, 64, Africo (Reggio Calabria)

Arturo Crugliano Pantisano, 45, Crotone

Pietro Curcio, 39, Crotone

Saverio Danese, 59, Crotone

Alfonso Dattolo, 59, Rocca di Neto

Santo Raffaele Dattolo, 51, Rocca di Neto

Francesco De Marco, 52, Crotone

Giuseppe De Pasquale, 35, Crotone

Maurizio Del Poggetto, 54, Crotone

Giuseppe Dell'Aquila, 40, Cirò Marina

Salvatore Desiderio, 47, Crotone

Giancarlo Devona, 44, Crotone

Aldo Roberto Donato, 69, Soveria Mannelli (Catanzaro)

Maurizio Fabiano, 44, Crotone

Domenico Falzetta, 59, Belvedere Spinello

Alessandro Frescura, 77, Catania

Valentina Galdieri, 42, Crotone

Sabrina Gentile, 51, Crotone

Giuseppe Germinara, 52, Savelli

Siro Girardi, 49, Treviso

Marc Ulrich Goke, 57, Germania

Giovanni Greco, 68, Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

Ernesto Iannone, 53, Catanzaro

Vincenzo La Rosa, 65, Catanzaro

Artemio Laratta, 48, Crotone

Pantaleone Laratta, 62, Crotone

Maria Luisa Lucente, 44, Crotone

Roberto Lumare, 39, Crotone

Salvatore Lumare, 46, Crotone

Roberto Maggio, 55, Crotone

Massimiliano Maida, 50, Crotone

Stefania Malerba, 41, Crotone

Giovanna Manna, 57, Crotone

Salvatore Mannarino, 68, Crotone

Rodolfo Marsico, 73, Miglierina (Catanzaro)

Saverio Martino, 52, Crotone

Ambrogio Mascherpa, 58, Cosenza

Francesco Masciari, 58, Catanzaro

Serafino Mauro, 65, Petilia Policastro (Crotone)

Marzia Mazzacua, 55, Catanzaro

Giovanni Mazzei, 65, Castelsilano (Crotone)

Salvatore Mazzei, 40, Crotone

Salvatore Mazzotta, 40, Catanzaro

Domenico Megna, 75, Crotone

Mario Megna, 51, Crotone

Rosa Megna, 50, Crotone

Francesco Monti, 38, Crotone

Paolo Morabito, 57, Messina

Enrico Moscogiuri, 50, Viggiano (Potenza)

Vincenzo Mungari, 48, Crotone

Luigi Nisticò, 76, Catanzaro

Gerardo Mario Oliverio, 71, San Giovanni in Fiore (Cosenza)

Sandro Oliverio Megna, 49, Crotone

Rachid Ouahid, 52, Marocco

Domenico Pace, 66, Crotone

Santa Pace, 59, Crotone

Giacomo Pacenza, 55, Crotone

Antonio Pagliuso, 34, Lamezia Terme

Domenico Pallaria, 65, Curinga (Catanzaro)

Salvatore Panebianco, 54, Umbriatico (Crotone)

Giuseppe Pantisano, 38, Crotone

Massimo Paolucci, 64, Napoli

Nicodemo Parrilla, 64, Cirò Marina

Leo Pedace, 53, Crotone

Mauro Prospero, 63, Peschiera del Garda

Giuseppe Pucci, 45, Crotone

Salvatore Rachieli, 65, Cotronei

Giuseppe Redente, 72, Siderno

Orsola Renata Maria Reillo 60, Lamezia

Dario Ritorto Bruzzese, 43, Crotone

Antonella Rizzo, 59, Crotone

Sebastiano Romeo, 48, Reggio

Franco Ruggiero, 52, Vibo

Gaetano Russo, 44, Crotone

Nicola Santilli, 67, Catanzaro

Luigi Sapia, 79, Crotone

Orlando Scaramuzzino, 50, Crotone

Nicodemo Scerra, 46, Cirò

Giuseppe Scigliano, 67, Caccuri

Flora Sculco, 44, Crotone

Maria Carmela Sculco, 61, Strongoli

Vincenzo Sculco, 73, Strongoli

Roberto Siciliani, 63, Cirò Marina

Teresa Sperlì, 55, Crotone

Antonella Stasi, 57, Crotone

Carmine Stricagnoli, 52, Crotone

Stefano Strini, 53, Parma

Piero Talarico, 59, Catanzaro

Vanessa Taverna, 51, Crotone

Santino Torromino, 60, Crotone

Giuseppe Tremoliti, 63, Cropani

Antonio Tropiano Cono, 55, Polla

Gianfranco Turino, 50, Crotone

Gustavo Vecchio, 41, Crotone

Nunzio Vella, 27, Bollate

Salvatore Vella, 46, Gela

Alessandro Vescio, 46, Catanzaro

Giuseppe Villirillo, 57, Catanzaro

Gianni Vrenna, 63, Crotone

Pietro Vrenna, 70, Crotone

Raffaele Vrenna, 65, Crotone

Josef Wieser, 58, Austria

Tommaso Zicchinello, 43, Isola Capo Rizzuto.

