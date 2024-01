Strage sulla 106, San Luca piange i suoi giovani morti

Si svolgeranno oggi alle ore 10,30 i funerali dei quattro giovani di San Luca, morti nel tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso, a Montauro a pochi chilometri da Catanzaro. Le salme dei quattro giovani dopo l’esame autoptico effettuato nella giornata di mercoledì nell’obitorio del complesso ospedaliero di Germaneto, sono state restituite alla famiglie e arriveranno in paese molto probabilmente nella prima mattinata, e saranno direttamente trasferite nella chiesa Santa Maria della Pietà. La solenne cerimonia funebre sarà officiata dal vescovo della Diocesi di Locri-Gerace monsignor Francesco Oliva, insieme al giovane parroco don Gianluca Longo e all’ex parroco don Pino Strangio.

Per la giornata di oggi il sindaco Bruno Bartolo ha proclamato il lutto cittadino. Il paese si fermerà, si legge nell’ordinanza, «fino alla conclusione della cerimonia funebre». Rimarranno aperti e disponibili, insomma, soltanto gli uffici essenziali e l’unica farmacia del paese. Un provvedimento più che dovuto anche se, ad ascoltare la gente, non necessario, perché l’intero paese, dal più piccolo al più anziano dei cittadini, da sabato pomeriggio si è letteralmente fermato per lo sgomento, davanti al tragico destino che ha posto fine alla vita di Teresa Giorgi, 34 anni, madre di due bambini in tenera età, Elisa Pelle, 24, madre di una bimba di pochi mesi, e Domenico Romeo, 27 anni, e Antonella Romeo che di anni ne aveva appena 18.

