Lavori sulla Statale 106, il viceministro Rixi: «Servono tempi certi e controlli nei cantieri»

La presenza del viceministro Edoardo Rixi a Reggio Calabria è stata l’occasione per tornare a parlare della Statale 106, pochi giorno dopo l’ennesimo incidente mortale nel quale hanno perso la vita Domenico e Antonella Romeo, di 27 e 18 anni, Teresa Giorgi, di 34, ed Elisa Pelle, di 24. Il vice di Matteo Salvini ha posto l’accento sulla necessità di controllo stringente sui tempi di realizzazione dei lavori e della cattiva abitudine tutta italiana di non rispettare i tempi di chiusura dei cantieri.

«Sulla Statale 106 - ha dichiarato il viceministro - sono state impiegate importanti risorse e altre ne verranno stabilite anche nei prossimi anni. Quello che è importante - ed è un discorso che vale per la 106, per il Ponte e per qualsiasi altra opera pubblica - è che chi lavora rispetti le tempistiche per le realizzazioni. Nel nostro Paese, da qui ai prossimi anni, si investiranno circa 200 miliardi di euro in opere pubbliche. Il problema che abbiamo oggi è che dopo 30 anni di mancanza di realizzazione di opere nel nostro Paese abbiamo una sotto capacità produttiva».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria