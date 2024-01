Ponte, progettazione ed espropri: due giorni di confronto sullo Stretto

Due giorni di attività ed eventi per cambiare passo e aggiungere nuovi step alla realizzazione del corridoio Palermo Helisinki che vede nel ponte dello Stretto un passaggio chiave. I vertici del mondo istituzionale, accademico, e professionale oggi si ritroveranno all’Università Mediterranea per affrontare gli aspetti tecnici di una sfida epocale. Il tema attorno a cui ruota il dibattito (che si aprirà alle 9) nell’Aula magna del plesso di Ingegneria della cittadella universitaria, scolpisce il ruolo delle infrastrutture che dovranno fare uscire dalla marginalità e dall'arretratezza l'area del Mezzogiorno. L’appuntamento promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria e l’Università Mediterranea con il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente. All’evento, patrocinato dal Consiglio nazionale degli ingegneri e da tutti gli Ordini professionali tecnici della Città Metropolitana, dagli Ordini degli ingegneri di Calabria e Sicilia sono previsti autorevoli interventi. Durante il convegno interverrà in collegamento il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sen. Matteo Salvini; saranno, inoltre, presenti il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il presidente di RFI prof. Dario Lo Bosco, l’amministratore delegato della società Stretto di Messina dott. Pietro Ciucci e altri relatori di caratura internazionale.

