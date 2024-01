Tragedia nel Catanzarese, inquirenti al lavoro per ricostruire cause e dinamica dell’impatto

Quale ruolo ha avuto l’asfalto nel tragico incidente che il 6 gennaio ha spezzato le vite Domenico e Antonella Romeo, di 27 e 18 anni, Teresa Giorgi, di 34, ed Elisa Pelle, di 24? È uno degli interrogativi che in queste ore si stanno ponendo gli investigatori dell’Arma che stanno conducendo le indagini sul drammatico impatto. Al momento dell’incidente infatti su tutta la zona stava piovendo. Una pioggia non abbondante ma che potrebbe aver reso l’asfalto tanto viscido da far perdere aderenza alle auto e impedire anche la frenata.

Ipotesi che potranno essere confermate solo dopo il minuzioso lavoro di ricostruzione della dinamica dell’impatto. Si continuano ad analizzare le carcasse delle due vetture, la Fiat Panda e la Fiat Idea, che si sono scontrate. Per entrambi i mezzi la Procura della Repubblica di Catanzaro che coordina le indagini ha disposto il sequestro. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dall’autopsia sui quattro corpi. Il pm Stefania Caldarelli, titolare del fascicolo, oggi potrebbe affidare l’incarico al medico legale. Soltanto dopo i corpi potranno lasciare il policlinico universitario per essere restituiti alle famiglie.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Catanzaro