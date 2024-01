Dramma sulla Statale 106 a Montauro, i funerali saranno celebrati dal vescovo Oliva. Non c'è ancora la data

Molto probabilmente, nella tarda mattinata odierna, si dovrebbe conoscere la data dei funerali dei quattro giovani di San Luca che hanno perso la vita nel tragico e devastante incidente stradale avvenuto in territorio di Montauro, nel Catanzarese, all’ora di pranzo del giorno dell’Epifania.

La conferma, legata all’esame autoptico sui corpi delle vittime (che ancora non è stato stabilito, oggi se ne saprà di più), è molto attesa da tutta la comunità di San Luca e in particolare dal sindaco Bruno Bartolo che ha già deciso – assieme alla giunta comunale – di proclamare, nel giorno dei funerali, il lutto cittadino.

Nel caso in cui (improbabile) le esequie si dovessero svolgere domani, nella stessa giornata è previsto anche il recupero della partita di calcio del campionato di Serie D tra il San Luca e il Locri che si doveva disputare domenica ed è stata rinviata quando in paese è giunta la terribile notizia. Una concomitanza che potrebbe creare non pochi problemi visto che per trasferire le salme dei quattro giovani nel nuovo cimitero bisogna utilizzare l’unica strada d’accesso sulla quale si trova anche lo stadio “Corrado Alvaro”, all’ora del derby sicuramente invaso dalle macchine dei numerosi tifosi che vorranno assistere all’incontro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria