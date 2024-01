Tanti appuntamenti per il centenario della nascita di Natuzza Evolo

Occhi puntati sul futuro che si prospetta per la Villa della Gioia Della Serva di Dio Natuzza Evolo, ormai diventata uno dei luoghi mariani più frequentati d’Italia. Tante le presenze giornaliere e, in particolare, quelle dei fine settimana, grazie all’apertura della “grande e bella chiesa”, dedicata al “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime”, avvenuta il 6 agosto dl 2022 alla presenza del vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro e di numerosi altri presuli. I numeri ufficiosi parlano chiari: Circa seimila sono state le presenze, negli ultimi mesi, solo durante i fine settimana. Un numero considerevole che sembra destinato ad aumentare in questo 2024, visto e considerato che sono tante le iniziative in cantiere che saranno dedicate ai giovani, alle famiglie e ai cenacoli di preghiera ma soprattutto gli eventi in fase di programmazione, strettamente legate al centenario della nascita di mamma Natuzza che ricorrerà il 23 agosto 2024.

Ma il 2024 dovrebbe, inoltre, offrire novità sia sul fronte del processo di beatificazione - che dopo la nomina del nuovo postulatore Paolo Vilotta sembra abbia subito una forte accelerazione - che su quello delle opere sociali che figurano tra le finalità statutarie prioritarie della fondazione di Paravati, nata su ispirazione di mamma Natuzza. Tra queste, l’importante e atteso Centro di riabilitazione “Recupero della Speranza” che aspetta di essere completato.

