Nuovi Istituti tecnici e professionali, da 5 a 4 anni. La Calabria sarà una regione-pilota

Passi in avanti verso la riforma degli Istituti tecnici e professionali. Il disegno di legge sarà esaminato in Senato già a partire dalle prossime settimane. La riforma Valditara prevede che gli istituti professionali abbiano un ciclo scolastico ridotto di un anno: dai 5 attuali si passerebbe a 4. Come già accade per i licei quadriennali, l’adesione a questa parte della riforma «sarà volontaria e sperimentale», come ha avuto modo di spiegare nelle scorse settimane il ministro Giuseppe Valditara ai sindacati. Attraverso tale progetto si punta a costruire reti sui territori fatte, appunto, da Istituti professionali, scuole regionali e Istituti tecnici superiori.

La Calabria dovrebbe essere una delle regioni-pilota della sperimentazione. Proprio a tal proposito, domani alle 11 nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, la vicepresidente della Giunta regionale della Calabria con delega all’Istruzione e all’Università, Giusi Princi, e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, terranno una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentata la sperimentazione nazionale della Riforma quadriennale degli istituti tecnici e professionali. All’incontro con la stampa interverrà Carmela Palumbo, capo-dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che spiegherà la riforma nel dettaglio dei contenuti e delle finalità. Le conclusioni saranno affidate al ministro Valditara.

