Comuni sotto i 15mila abitanti, apertura per il terzo mandato. Alle urne 135 centri in Calabria

Il decreto legge è pronto e dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri per l’approvazione già nei prossimi giorni. Così il governo si appresta a modificare il Testo unico degli enti locali a proposito della durata dei mandati dei sindaci. La proposta, sulla scorta dell’accordo tra i partiti di centrodestra ormai definito, prevede che non ci siano più limiti di mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti e la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Municipi dai 5.001 ai 15.000 abitanti.

La modifica, con molta probabilità, sarà inserita a corredo del provvedimento che sancirà l’election day di Europee e Amministrative il prossimo 9 giugno. Difficilmente ci sarà spazio e tempo in vista delle Amministrative 2024 per l’approvazione del terzo mandato consecutivo dei sindaci delle città capoluogo e ciò nonostante le richieste (pressanti) arrivate dall’Anci e dai territori.

Il provvedimento atteso da Palazzo Chigi è destinato a rimescolare le carte nei centri chiamati alle urne tra qualche mese. Tra il Pollino e lo Stretto si voterà in 135 Comuni, di cui soltanto 4 con popolazione superiore a 15mila abitanti e con dentro un capoluogo di provincia (Vibo Valentia). Si capisce dunque bene come la decisione del governo sia destinata a incidere nelle scelte di tante comunità.

