Maltempo in Calabria, allerta gialla per oggi in tutta la regione. E si rivede la neve

L'ondata di maltempo è arrivata anche in Calabria e già ieri sabato 6 gennaio 2024 la Protezione civile regionale aveva diramato un bollettino di allerta meteo gialla su tutta la fascia tirrenica della regione. D'altra parte, risparmiati tutti i settori del versante ionico calabrese.

Domenica 7 gennaio allerta gialla in tutta la regione

"Venti di burrasca o burrasca forte, sino a tesi dai quadranti occidentali. Forti Mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati". E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile regionale.

Dunque, dopo giorni di relativo bel tempo e con temperature quasi primaverili, anche in Calabria sembra affacciarsi con decisione la stagione invernale. E in montagna, anche in Aspromonte e Sila, è ricomparsa la neve. Monte Curcio, nella Sila Grande, stamattina è imbiancata.

A Crotone chiusi giardini e parchi

"Con ordinanza sindacale, al fine di prevenire situazioni di pericolo, con specifico riferimento ai “Venti di burrasca o burrasca forte", è stato disposto per il giorno 07 gennaio 2024 la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e dei cimiteri comunali, per motivi di sicurezza e ragioni di pubblica incolumità". E' quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Crotone.

A Catanzaro l'amministrazione raccomanda di non sostare nelle aree del lungomare

"In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, con venti forti e mareggiate, previsto per le prossime ore dai bollettini emessi dalle autorità competenti, si invita la cittadinanza alla massima cautela e prudenza negli spostamenti sul litorale. L'Amministrazione é impegnata a monitorare la situazione e raccomanda, in particolar modo da stasera fino a tutta la giornata di domani domenica 7 gennaio, di non sostare nelle aree del lungomare e sulle spiagge maggiormente esposte all'ondata di maltempo". E' quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Catanzaro.