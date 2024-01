Calabria, 12 feriti per i botti: bimbo perde un dito a causa di un petardo

Sono 12 i feriti in Calabria, tutti lievi, comunque, per i «botti» di Capodanno. Tutti i feriti si sono fatti medicare in ospedale per lesioni agli arti superiori. Ripartiti per province, i feriti sono stati tre a Catanzaro, tre a Cosenza, tre a Reggio Calabria, due a Vibo Valentia ed uno a Crotone. Per nessuno di loro comunque, si é reso necessario il ricovero in ospedale. Anche ieri, nelle ore che hanno preceduto la mezzanotte, sono stati numerosi i «botti» vietati o venduti in modo irregolare sequestrati dalle forze dell’ordine in tutto il territorio regionale

Un bambino di 10 anni, giunto dalla Calabria, è stato operato e ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania in chirurgia plastica per il distacco di un dito dovuto a un petardo.