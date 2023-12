Elisoccorso di notte in Calabria, sarà svolta?

Il primo bando è andato deserto, il nuovo scadrà nei primi giorni del 2024. La Regione spera di chiudere così una vicenda finora tormentata e in naftalina da oltre un decennio: è quella legata al bando per realizzare elisuperfici abilitate al volo notturno ed in condizioni meteo avverse, laddove devono essere consentite procedure di avvicinamento strumentale adeguate. Ad oggi i mezzi di soccorso sanitario viaggiano solo su strada quando fuori è buio, con ripercussioni facilmente immaginabili. Un gap storico, diventato ancora più evidente negli ultimi tempi dopo la presentazione delle iniziative in tema di efficientemento del servizio dell’emergenza-urgenza. Già, perché in queste condizioni l’operazione di lancio del numero unico “112” - dovrebbe entrare a regime in tutta la Calabria soltanto a partire dal prossimo mese di marzo - rischia di rimanere depotenziata.

