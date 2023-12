INGV Terremoti dedica una story maps alla catastrofe del 28 dicembre del 1908

Nel giorno del 115° anniversario del sisma che devastò le due province che si affacciano sullo Stretto di Messina, il team di INGVterremoti pubblica la story maps curata da Maurizio Pignone “28 dicembre 1908: l’alba di dolore sullo Stretto” per raccontare alcuni dei numerosi aspetti di questo tragico evento avvenuto all’inizio del secolo scorso.

La story maps è organizzata in 6 capitoli con contributi provenienti da diversi studi sismologici, mappe storiche, immagini e video d’epoca, simulazioni e mappe interattive: https://storymaps.arcgis.com/stories/ba38364beb794b12b3c1e91c585c6aa4

Il terremoto

Il maremoto

L’impatto sul territorio

Le località colpite

Dopo il disastro

Poeti e scrittori

Un bellissimo lavoro di ricerca che ha tratto spunto, come da bibliografia, anche dagli articoli di Gazzetta del Sud e in particolare dallo speciale "Cento Anni, Speciale Terremoto Messina" di Gazzetta del Sud di domenica 28 Dicembre 2008, curato da Anna Mallamo, e dal video "I primi soccorsi" realizzato per RTP da Salvatore De Maria e pubblicato su Gazzettadelsud.it.