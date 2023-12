Vertenze in Calabria, “pacco” di Natale per migliaia di lavoratori

C’è chi ammira le luminarie nei centri storici e chi sta in casa a passare in rassegna le bollette da pagare, chi si dà allo shopping compulsivo e chi le vetrine deve limitarsi a guardarle dall’esterno. L’altro Natale, quello di chi non aspetta la tredicesima bensì di sapere cosa ne sarà del suo posto di lavoro, quello di chi vive la precarietà come condizione permanente, non può certo aderire ai canoni consumistici che hanno snaturato il senso del regalo, del dono, facendone quasi un obbligo. Nessuno regala nulla alle migliaia di lavoratori che riempiono piazze e strade non per acquisti ed eventi ma per rivendicare il diritto a vivere, prima o poi, liberi dalla schiavitù di un futuro a breve scadenza. Sotto il loro cielo non si intravedono stelle comete ma solo vertenze, micce che rischiano di deflagrare come bombe sociali ma che spesso si consumano nell’indifferenza di chi un lavoro e uno stipendio dignitoso ce l’ha. Eppure è sotto gli occhi di tutti, giusto per fare qualche esempio, il precariato di Stato dei tirocinanti, il dramma degli operatori dei call center, la triste parabola di operatori sanitari (e dunque anche di pazienti) abbandonati a loro stessi.

