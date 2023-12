Cirò Marina, inflitte condanne a tutti gli imputati del “Far West”

Tutti condannati. Pugno duro ieri del Tribunale di Crotone nei confronti delle sei persone accusate dell'azione da "Far west" che, nella notte tra il 13 e 14 agosto 2022, infiammò le vie adiacenti al lungomare nord di Cirò Marina. Il collegio presieduto da Edoardo D'Ambrosio (a latere i giudici Michele Ciociola e Alfonso Scibona) ha comminato pene dai 9 anni e 4 mesi di carcere ai 4 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti dei presunti organizzatori e partecipi del blitz armato compiuto ai danni dei veicoli appartenenti ad un pensionato di 79 anni e al figlio 52enne e contro l'abitazione di quest'ultimo.

Cataldo Cornicello è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di carcere; Dennis Cornicello, 4 anni e 6 mesi; Antony Dell'Aquila, 7 anni e 2 mesi; Francesco Dell'Aquila, 7 anni e 2 mesi; Salvatore Dell'Aquila, 7 anni e 4 mesi; e Gianfranco Musacchio, 8 anni e 4 mesi.

Gli accusati sono stati riconosciuti responsabili di detenzione abusiva e porto illegale in luogo pubblico di armi clandestine e comuni da sparo e di danneggiamento, tutti reati aggravati dal metodo 'ndranghetistico. Mentre per loro sono cadute le contestazioni di ricettazione, devastazione e saccheggio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria