Tirocinanti calabresi, i sindacati: “Non si trascuri la questione, se ne parli nel prossimo Consiglio regionale”

Si è tenuto oggi un incontro tra NIdiL CGIL FeLSA CISL UILTEMP e USB Fds Calabria.

"Come parte sindacale, prendendo atto della mancanza di cenni positivi da parte dei parlamentari calabresi di maggioranza", si legge in una nota congiunta, "nel ripresentare un emendamento che preveda la contrattualizzazione a 18 mesi a tempo determinato dei lavoratori impegnati nei percorsi di tirocinio di inclusione sociale negli enti pubblici e privati calabresi, abbiamo rimarcato la necessità che la politica calabrese tutta si impegni affinché si possa dare la giusta dignità a questi lavoratori portati a spasso nel tempo da tante promesse non poi mantenute. Chiediamo pertanto al presidente del Consiglio Regionale della Calabria, al presidente della Giunta e a tutti i gruppi consiliari, che nel prossimo Consiglio previsto per venerdì 22 venga inserito un punto all’ordine del giorno riguardante la discussione di questo bacino di lavoratori. Si chiede, inoltre, che venga concesso preliminarmente un incontro con le organizzazioni sindacali e i loro rappresentati dei lavoratori per manifestare le preoccupazioni e le esigenze di questi 4.000 calabresi e delle loro famiglie".