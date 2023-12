La SS 106 in Calabria resta più che una strada una trappola per gli automobilisti

La Statale 106 in Calabria, dal '96 a oggi, ovvero da quanto esistono dei sistemi per il rilevamento dell'incidentalità e della mortalità stradale, ha prodotto circa 12 mila sinistri, circa 27 mila feriti (di cui migliaia con danni permanenti), e oltre 750 vittime. Un’ecatombe! Solo, in particolare, negli ultimi 10-12 anni, per come del resto è stato più volte ribadito a gran voce, in particolare, negli ultimi 4-5 anni, anche dai vertici dell’Organizzazione di volontariato “Basta vittime sulla Strada Statale 106”, lungo l’arteria ionica della Calabria sono decedute, a seguito di incidenti stradali, circa 250 persone: una media, quindi, di circa 25 decessi l’anno. Negli ultimi quattro anni, purtroppo, la tendenza è peggiorata: dalle 13 vittime del 2020 si è passati alle 21 vittime del 2021 fino alle 27 vittime dello scorso anno. Nel 2023, ormai agli sgoccioli, i sinistri mortali sono stati oltre 25. Uno dei tratti di Statale 106 (lungo il percorso ce ne sono almeno 10 ad altissimo rischio) ritenuti molto pericolosi e con un tasso elevato di mortalità è il tragitto di circa 60 chilometri tra Grotteria Mare e Davoli Marina, comune, quest’ultimo, del Soveratese.

Ieri mattina, l’organizzazione di volontariato “Basta vittime sulla Strada Statale 106”, il sodalizio presieduto da Leonardo Caligiuri e dal direttore operativo Fabio Pugliese, ha siglato un accordo con una società leader in Italia in tema di risarcimento danni e che si accollerà tutti i futuri costi, che d’ora in poi consentirà all’Odv “Basta vittime sulla Statale 106” di costituirsi parte civile nei processi per gli incidenti che si verificheranno lungo l’arteria ionica della Calabria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria