Calabria, Unindustria tifa per l’Agenzia che raccoglie l’eredità del Corap

La manovra finanziaria è attesa per il voto finale in Consiglio regionale tra il 20 e il 21 dicembre. Il bilancio di previsione della Regione dovrebbe aggirarsi prevedibilmente sui 6 miliardi secondo le previsioni contenute nel Defr, il Documento di economia e finanza approvato nei giorni scorsi prima dalla stessa Giunta e poi dal Consiglio in apertura della sessione di bilancio.

«Non è una novità - ragiona Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria - che il bilancio regionale sia particolarmente ingessato, per sua struttura e non per scelte imputabili alla politica».

Ecco perché, Unindustria Calabria già tempo ha inteso farsi promotrice di una serie di contributi propositivi affinché le risorse importanti, quelle della Programmazione regionale 2021/27 che includono le risorse Pnrr, possano essere calibrate «su quelle che riteniamo essere- aggiunge Ferrara - le linee strategiche più importanti per il futuro economico e sociale della Calabria. Su tutte, transizioni ecologica e digitale che portano con sé tutte le attuali e future sfide legate alla sostenibilità Esg delle imprese e quindi del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Siamo felici che da quei suggerimenti che abbiamo inserito nel documento programmatico “Agenda Calabria” siano nati i primi bandi regionali che seguono proprio le indicazioni che abbiamo fornito».

