Calabria, la bomba sociale dei tirocinanti. Senza certezze c’è il rischio caos

Si annunciano giorni “caldissimi” sul fronte della vertenza tirocinanti. In Parlamento entra nella fase decisiva la discussione sulla legge di Bilancio ed è su quel provvedimento che sono puntati gli occhi dei 4mila precari calabresi. Sindacati ed eletti di diverse forze politiche sperano di riuscire ad ottenere un risultato concreto attraverso la moral suasion portata avanti nelle ultime settimane. L’obiettivo è rimettere in pista l’emendamento saltato nel decreto legge “Anticipi” e finalizzato a consentire alle amministrazioni pubbliche di bandire procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, della durata di 18 mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale calabresi.

Ancora una volta, il nodo principale è rappresentato dalla copertura economica. Il governo ha raccomandato ai partiti di maggioranza di limitare - se non addirittura evitare - ulteriori proposte di modifica della manovra finanziaria rispetto a quelle che hanno già ricevuto il via libera da Palazzo Chigi.

Tuttavia, dalla Cittadella assicurano di essere al lavoro, in raccordo con la rappresentanza parlamentare calabrese, per una soluzione in grado di riportare serenità - dopo la proroga dei contratti di altri 12 mesi - nel più grande bacino di precari presente a queste latitudini. Se dovesse saltare la finestra della legge di Bilancio, la prima opzione disponibile sarebbe il decreto Milleproroghe, il provvedimento legislativo adatto per eccellenza ad offrire un paracadute a tutti le misure rimaste fuori dalla manovra di fine anno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria