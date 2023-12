Supporto ai Comuni con i conti in rosso in Calabria: un progetto da portare avanti

«Si concluderà a fine dicembre il progetto innovativo che abbiamo messo in campo insieme a Fincalabra a supporto degli enti locali; un’iniziativa che ha incontrato il pieno favore delle amministrazioni comunali e che porteremo avanti anche il prossimo anno col placet del governatore Roberto Occhiuto». Sono le considerazioni di Filippo Pietropaolo, assessore regionale alle Risorse umane e transizione digitale, che ieri mattina ha aperto l’incontro sul tema “La Regione Calabria per la sostenibilità finanziaria degli enti locali”, tenutosi in un hotel di Feroleto Antico.

Alla presenza di molti sindaci convenuti da tutta la Calabria, l’assessore ha tirato le somme del progetto - pilota partito l’estate scorsa con lo scopo precipuo di fornire supporto concreto ai Comuni in difficoltà: dalle grandi città ai piccoli centri, enti accomunati dalle stesse problematiche e difficoltà come la mancanza di risorse, la carenza d’organico, l’impossibilità di fare nuove assunzioni. «Abbiamo assicurato alle municipalità calabresi che hanno aderito al progetto supporto professionale altamente qualificato, in primis in campo economico-finanziario nei casi in cui ci siamo trovati in situazioni di dissesto o pre-dissesto. Riorganizzare il settore economico-finanziario - ha asserito Pietropaolo - è fondamentale per gli enti per poter ripartire, per poter finalmente fare investimenti e anche nuove assunzioni».

