La Calabria vince ad "Affari tuoi": Domenico da Melia di Scilla si porta a casa 60mila euro

La Calabria vince stasera ad "Affari tuoi" con Domenico da Melia di Scilla che, accettando l'offerta del "dottore" quando rimanevano solo 2 pacchi (100 euro e 200mila), si è portato a casa 60mila euro.

Operaio portuale a Gioia Tauro, con la passione per la cucina, accudisce 25 cani (di cui 23 da caccia). Dopo oltre 20 puntate d'attesa, per il suo momento si è fatto accompagnare dalla mamma. Nella vita, invece, Domenico vive con la nonna da quando il nonno non c'è più.

Una partenza sfortunata, coi pacchi da 300, 100 e 50 mila bruciati nei primissimi tiri. Ma l'intenzione era quella di "andare fino in fondo", di giocare nella convinzione che nel suo pacco ci fossero i 200 mila. E aveva ragione.

Ma nessun rimpianto. Ora il sogno di aprire un ristorante per lavorarci con le sorelle si può realizzare.