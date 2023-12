Artigiano in Fiera 2023: a Milano la Calabria stabilisce un record con 123 imprese partecipanti

“Anche quest’anno la Regione Calabria è presente in fiera a supportare le proprie imprese artigiane”.

È quanto affermato dall’assessore allo sviluppo economico, internazionalizzazione e attrattori culturali, Rosario Varì, il quale ha espresso piena soddisfazione per la presenza di ben 123 aziende calabresi alla kermesse internazionale, Artigiano in Fiera 2023 che si svolge, dal 2 al 10 dicembre, a Fieramilano Rho.

“Quest’anno – ha sottolineato Varì - un vero e proprio record. Sono molto soddisfatto delle numerosissime presenze, indice di crescita e sviluppo della nostra Regione oltre che della consapevolezza degli artigiani calabresi delle opportunità che questa vetrina offre per la promozione dei nostri prodotti di eccellenza. Questa significativa partecipazione dei nostri artigiani, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento e un augurio di buon lavoro, ci consente di raccontare con più voci le loro grandi capacità imprenditoriali, l’alta qualità della materia prima dei nostri prodotti, ma anche, i nostri territori, la loro bellezza naturalistica, artistica e la ricchezza culturale”.

L’assessore Varì, nel ringraziare il proprio Dipartimento per il lavoro svolto, si è così rivolto ai tantissimi artigiani presenti durante il momento inaugurale: “Il vostro impegno, la vostra creatività, la vostra determinazione, il vostro saper fare, unitamente alla promozione dei vostri prodotti oltre i confini nazionali, attività nella quale facciamo di tutto per supportarvi, pagano, e i numeri lo testimoniano: la Calabria è la seconda regione in Italia per tasso di crescita nell’export nel primo semestre del 23, +20,6%, un dato davvero molto incoraggiante. Il governo regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto è e continuerà ad essere al vostro fianco, con tante misure incentivanti a supporto dei vostri investimenti, nonché con l’attività di promozione delle eccellenze calabresi, attività che, unitamente all’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, sosteniamo in maniera significativa”.

“La Calabria - ha concluso l’assessore rivolgendosi agli artigiani presenti ed numerosissimi visitatori (si stima oltre un milione durante tutto il periodo di apertura della fiera) - è davvero uno scrigno di arte, bellezza, cultura e… creatività, la vostra! Buona fiera!”.