Scuola, in Calabria 677 cattedre in palio per i concorsi figli del Pnrr

La gran corsa dei trentamila. Sono i posti disponibili per i due concorsi a cattedra previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Mercoledì il ministero dell’Istruzione e del Merito ha vistato i due decreti (con allegati i programmi e le tabelle di valutazione) registrati dalla Corte dei conti sulla base dei quali sarà presto emanato il bando.

Si tratta del concorso ordinario relativo alla scuola Secondaria di primo e secondo grado, sia posto comune che sostegno, e alla scuola dell’Infanzia e Primaria, anche in questo caso sia per il posto comune che di sostegno.

Diamo i numeri In Calabria saranno 13 i posti disponibili per la scuola dell’Infanzia (7 per il posto comune e 6 per il sostegno), 55 per la Primaria (43 posto comune e 12 sostegno), 186 per la Secondaria di primo grado (182 posto comune e 4 sostegno), 423 per la Secondaria di secondo grado (419 cattedre disponibili per il posto comune e 4 per il sostegno). Complessivamente, quindi, saranno in palio 677 posti: 651 per il posto comune e 26 per il sostegno. La suddivisione delle cattedre assegnabili ai vincitori del concorso è su base calabrese perché il concorso sarà su base regionale. Solo successivamente, in base alle disponibilità, ai vincitori saranno assegnate le cattedre nelle varie province.

Secondaria di I e II grado La prova scritta sarà unica per tutte le classi di concorso e tipologie di posto per le quali l’aspirante presenta domanda di partecipazione. Sarà composta da cinquanta quesiti, così ripartiti: quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Poi cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, e altri cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Infanzia e Primaria Come per il concorso della Secondaria, anche l’iter relativo alle scuole dell’Infanzia e Primaria si prevede un’unica prova scritta così composta: quaranta quesiti a risposta multipla per l'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Quindi cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. E poi cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Rispetto per il passato «Bisogna tutelare gli idonei dei concorsi ordinari 2020, prorogare le nomine da Gps sostegno finalizzate al ruolo ed estenderle anche al posto comune e alle classi di concorso per garantire per il prossimo anno effettive assunzioni sui posti vacanti», chiede il segretario provinciale della Flc Cgil Francesco Piro.