Mutui, rate, bollette e aumenti. In Calabria tredicesime... già “impegnate”

A dicembre, sui conti di 18,9 milioni di lavoratori dipendenti e 16,1 milioni di pensionati, saranno accreditate le tredicesime per un ammontare complessivo di circa 43,8 miliardi.

Per molte famiglie le tredicesime saranno una boccata di ossigeno che consentirà, per quanti potranno, di dedicarsi agli acquisti di Natale. Gran parte del valore complessivo delle tredicesime, sarà però eroso dalle numerose scadenze di dicembre e dall’inarrestabile aumento dei prezzi di bollette, tributi locali, di rate di mutui e prestiti per un valore del 90,4%.

Difatti, secondo lo studio dell’Onf - Osservatorio nazionale Federconsumatori -, dei 43,8 miliardi del monte tredicesime solo il 9,6% rimarrà nelle tasche delle famiglie per regali, pranzi, cenoni ed eventuali viaggi. Gran parte degli importi delle tredicesime sarà destinato per alleggerire il carico dei costi per prestiti, mutui e rate la cui incidenza è pari al 29,2% anche per effetto del continuo rialzo dei tassi da parte della Bce che ha impennato le rate dei mutui sino, in alcuni casi, a raddoppiarle. Di fronte a tale situazione appare evidente che quello alle porte rischia di essere un Natale gelido sul fronte dei consumi e dei regali. per questo continuiamo a sostenere che il trimestre anti inflazione non basta e, peraltro, non è mai comparso in molte catene che hanno aderito all’iniziativa del governo.

