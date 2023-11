Massimo Gigliotti arrestato in Colombia, è un uomo della 'ndrangheta

Ricercato per traffico internazionale di droga, Massimo Gigliotti, 55 anni, è stato arrestato ieri in Colombia, a Barranquilla, dalla Policia nacional colombiana. Il latitante, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 21 febbraio 2018 dal tribunale di Cagliari, era ricercato in gran parte del Sudamerica. Il suo nome figura nell’indagine 'Ichnos' dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Carbonia su un’organizzazione criminale presente in Sardegna che si procurava ingenti quantità di cocaina da trafficanti calabresi legati alla 'ndrangheta e residenti nelle province di Roma e Milano. L’eroina trattata dal gruppo arrivava, invece, da un gruppo criminale albanese attivo nella penisola.

La cattura è avvenuta su segnalazione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, che ha analizzato informazioni arrivate dall’Europol sulla localizzazione di Gigliotti, il quale stava soggiornando in una struttura ricettiva della città colombiana. Il ricercato è stato intercettato mentre si apprestava a incontrare un avvocato in un noto centro commerciale di Barranquila. Alla polizia colombiana che lo aspettava ha mostrato un documento con la sua foto ma che riportava un nome spagnolo, utilizzato da Gigliotti per muoversi liberamente in Colombia.